इंदापुरातील पशुपालक शेळी- बोकड चोरांमुळे हैराण
इंदापूर, ता. ४ ः तालुक्यातील अनेक भागात सध्या शेळ्या आणि बोकड चोरीच्या घटनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे पशुपालक शेतकरी वर्ग हैराण झाला आहे. तालुक्याच्या विविध भागात रोज कुठे ना कुठे चोरट्यांकडून शेळ्या आणि बोकड चोरले जात असल्याने ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, शेतकरी आधीच अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि शेतीमालाला मिळणारा कवडीमोल दर यामुळे अडचणीत सापडला आहे. तसेच, आता शेतकऱ्यांवर या चोरीच्या घटनांनी आणखी आर्थिक संकट ओढवत आहे. यामुळे अशा चोरट्यांचा तत्काळ बंदोबस्त करण्याची मागणी पशुपालक शेतकरी वर्गातून होत आहे.
इंदापूर तालुक्यातील माळवाडी, वडापुरी, काटी, लाखेवाडी, बावडा, लुमेवाडी या जिल्हा परिषद गटातील गावासह वरकुटे खुर्द, निमगाव केतकी, बावडा, यासह इतर भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून शेळ्या बोकड चोरणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत. नुकतेच वरकुटे खुर्द येथील सुदाम शेंडे यांच्या गोठ्यात घुसून चोरट्यांनी पाच शेळ्या चोरून नेल्या. याच गावात दुसऱ्याच दिवशी नामदेव शिंदे यांच्या गोठ्यातून शेळ्या चोरण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्यांनी वेळेत खबरदारी घेत शेळ्या घरात बांधल्याने चोरीचा प्रयत्न फसला. चोरट्यांनी गोठ्याची जाळी कापून आत जाण्याचा प्रयत्न केला होता.
त्याआधी दोन महिन्यांपूर्वी याच भागातील भोंगळे वस्तीवरील नवनाथ भोंगळे व संजय शेंडे यांच्या शेळ्याही चोरट्यांनी पळविल्या होत्या. तर काही दिवसांपूर्वी शिंदे वस्तीवरील भागवत शिंदे यांच्या नऊ शेळ्या चोरट्यांनी चोरून नेल्या. पोलिसांनी याबाबत तत्काळ गस्त पथके वाढवून शेळ्या- बोकड चोरट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.