इंदापूरमधील दुय्यम निबंधकाला दमदाटी; गुन्हा दाखल
इंदापूर, ता. ४ ः इंदापूर प्रशासकीय भवनातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधकावर दबाव टाकून दमदाटी केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पुण्यातील मांजरी येथील शिवराज बाळासाहेब जावीर व इतर दोन अनोळखी इसम अशा तिघांच्या विरोधात इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत इंदापूर येथील दुय्यम निबंधक अधिकारी विनायक भालचंद्र तपस्वी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सोमवारी (ता. ३) सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये फिर्यादी हे त्यांचे दैनंदिन कामकाज करीत असताना आरोपी शिवराज बाळासाहेब जावीर (रा. मांजरी बु. ता. हवेली) व इतर दोन अनोळखी इसम (नाव पत्ता माहिती नाही) यांनी फिर्यादीच्या टेबलसमोर येऊन काही कागदपत्रे ठेऊन तुम्हाला आमचे हे दस्त नोंदणीचे काम आता करावेच लागेल, असे म्हणून कर्तव्य बजावत असताना जाणूनबुजून अडथळा निर्माण केला. तसेच, अरेरावीची भाषा वापरून दमदाटी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत कोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार तांबे करत आहेत.
