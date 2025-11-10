इंदापुरात पहिल्या दिवशी एकही अर्ज दाखल नाही
इंदापूर, ता. १० ः नगर परिषद पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. १०) प्रत्यक्षात एकही अर्ज दाखल झाला नसल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सुधाकर मागाडे आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रमेश ढगे यांनी दिली.
इंदापूर नगर परिषद ‘क’ वर्ग नगरपालिका असून, यंदाच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांमध्ये या पदासाठी चुरशीची स्पर्धा सुरू आहे. मात्र, पहिल्याच दिवशी अर्ज दाखल न होणे हे शहरातील राजकीय वातावरण अद्यापही अनिश्चित असल्याचे द्योतक ठरत आहे. या निवडणुकीत जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवड होणार असून, शहरातील १० प्रभागांमधून २० नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. मतदानासाठी २७ केंद्रे निश्चित केली आहेत.
दरम्यान, स्थानिक पातळीवर विविध पक्ष आणि गटांत उमेदवारीबाबत चर्चा सुरू असून, पहिल्या दिवसाचा प्रतिसाद पाहता प्रमुख नेते रणनीती ठरविण्यासाठी आणखी वेळ घेत असल्याचे दिसत आहे. पुढील काही दिवसांत सर्वच राजकीय पक्ष आपले राजकीय डावपेच यशस्वी करीत अर्ज दाखल प्रक्रियेला गती मिळेल, असे चित्र दिसत आहे.
