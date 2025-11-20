चालकाच्या प्रसंगावधानाने इंदापुरात टळली जीवितहानी
इंदापूर, ता. २० ः शहरातील पुणे- सोलापूर महामार्गावरील एसटी बसस्थानकासमोर गुरुवारी (ता. २०) अपघाताची मोठी दुर्घटना टळली. यावेळी एसटी बस स्थानकाकडे प्रवेश करताना एक दुचाकीस्वार थेट बसच्या चाकाखाली जाण्याच्या स्थितीत आला. मात्र, उपस्थित नागरिकांच्या तत्परतेमुळे आणि बसचालकाने प्रसंगावधान दाखवत वेळीच गाडी थांबविल्याने मोठी जीवितहानी टळली.
या घटनेत दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले असून, नागरिकांनी परिसरात गर्दी केली होती. घटनेची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिस पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि महामार्गावरील इतर वाहतूक सुरळीत केली. दरम्यान, या घटनेने बसस्थानक परिसरातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, पोलिस प्रशासनाने बस स्थानक परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेबाबत कायमस्वरूपी योग्य त्या उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
