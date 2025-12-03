इंदापुरातील महिलांची मतदानात आघाडी
इंदापूर, ता. ३ : येथे नगराध्यक्ष व २० नगरसेवकपदांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महिलांनी मतदानात आघाडी घेत पुरुषांपेक्षा अधिक टक्केवारीने सहभाग नोंदवला. एकूण ७९.८९ टक्के मतदानाची नोंद झाली असून, त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले. त्यामुळे अंतिम निकालावर महिलांच्या मतांचा निर्णायक प्रभाव पडणार आहे.
इंदापूर शहरात नगर परिषदेसाठी एकूण मतदारसंख्या २४,८२९ होती. यामध्ये पुरुष १२,१८८, महिला १२,६३४ व इतर ७ यांचा समावेश होता. यापैकी एकूण १९,८३७ मतदान झाले. यामध्ये पुरुष ९,७५०, तर महिला १०,०८४ व इतर ३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानाची एकूण टक्केवारी ७९.८९ टक्के होती. महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा तब्बल ३३४ मतांनी जास्त असून, ही आघाडी अंतिम निकालात निर्णायक ठरणार आहे. ‘महिला कोणाच्या पाठीशी आहेत?’ हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यावरच गुलाल कोणाचा, हे महिलांवर अवलंबून असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.