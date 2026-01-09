स्वाती तोंडे यांची कविता साहित्य संमेलनात सादर
इंदापूर, ता. ९ ः सातारा येथे झालेल्या ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात इंदापूर तालुक्यातील लोणी देवकर गावच्या कवयित्री स्वाती तोंडे पाटील यांच्या कवितेची उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. यामुळे इंदापूर तालुक्याच्या साहित्यिक शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला.
संमेलनात काव्यकट्टा विभागात स्वाती तोंडे पाटील यांना कविता सादर करण्याचा मान मिळाला. त्यांनी ‘नात्यात प्रेमाच्या बिया पेरू’ ही कविता अत्यंत प्रभावी व भावस्पर्शी शैलीत सादर करत उपस्थित रसिकांची मने जिंकली. त्यांच्या सादरीकरणाचे साहित्यप्रेमींनी विशेष कौतुक केले.
या प्रसंगी काव्यकट्टा विभाग प्रमुख राजन लाखे, कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, मुख्य समन्वयक सविता करंजकर, कोषाध्यक्ष नंदकुमार सावंत, कार्यवाह सुनिताराजे पवार यांच्या उपस्थितीत स्वाती तोंडे पाटील यांना सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.