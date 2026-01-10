संत बाळूमामांच्या दर्शनासाठी इंदापूर येथून बससेवा सुरू

इंदापूर, ता.१० : श्री संत सद्गुरू बाळूमामा देवालय, आदमापूर (जि. कोल्हापूर) येथे दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांसाठी इंदापूर येथून आदमापूरकडे दैनंदिन विशेष बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. नियमितपणे सुरू राहणाऱ्या बस सेवेमुळे संत बाळूमामांच्या भाविकांची मोठी सोय झाली आहे.
इंदापूर आगारातून शनिवारी (ता. १०) सकाळी बससेवेचा प्रारंभ राज्य परिवहन महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी व बाळूमामा भक्तांच्या हस्ते करण्यात आला.
इंदापूर आगारातून सुटणारी ही बस दररोज सकाळी नऊ वाजता इंदापूरहून आदमापूरकडे रवाना होणार आहे. तसेच आदमापूर येथून इंदापूरकडे येणारी बस दररोज सकाळी सात वाजता सुटणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार ही सेवा सुरू होत असल्याने संत बाळूमामांच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. ही बससेवा इंदापूर-जंक्शन-नातेपुते-शिंगणापूर-दहिवडी-वडूज-पुसेसावळी-कराड- कोल्हापूर-आदमापूर या मार्गाने धावणार आहे. या मार्गावरील गावांतील भाविकांनाही या सेवेचा मोठा लाभ होणार आहे.
