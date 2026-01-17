इंदापुरात २ दिवसांत ३०० अर्जांची विक्री
इंदापूर, ता. १७ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या इंदापूर तालुक्यातील आठ जागा व पंचायत समितीच्या सोळा जागांसाठी अर्ज दाखल करण्यास शुक्रवारपासून (ता. १६) सुरुवात झाली असताना शनिवारी (ता. १७) दुसऱ्या दिवसाअखेर एकही अर्ज दाखल झाला नाही. पण, आतापर्यंत ३०० अर्जांची विक्री झाली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिले.
पहिल्या दिवशी १९५ अर्जांची विक्री झाली, मात्र एकही अर्ज प्रत्यक्षात दाखल झाला नाही. तसेच, दुसऱ्या दिवशी १०५ अर्ज विकले गेले, मात्र दुसऱ्या दिवशीही एकही अर्ज प्रत्यक्षात दाखल झाला नाही. रविवारी सुट्टी आणि त्यानंतर २१ जानेवारीपर्यंतच अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याने मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित दिवशी प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण असणार आहे.
