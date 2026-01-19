इंदापूर तालुक्यात चार अर्ज दाखल
इंदापूर, ता. १९ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या तिसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता. १९) इंदापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटांसाठी सहा आणि पंचायत समिती गणांसाठी चार, असे एकूण १० उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिली.
शुक्रवारपासून (ता. १६) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली असली तरीही शुक्रवारी आणि शनिवारी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता. सोमवारी प्रथमच एकूण १० अर्ज दाखल झाले. सोमवारपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या ८ जागांसाठी २३४
व पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी २३१ इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज नेले आहेत. त्यामुळे आता अर्ज दाखल करण्यात शेवटचे दोन दिवस उरले असल्याने इच्छुकांचे अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रशासकीय भवन येथे गर्दी होणार आहे.
