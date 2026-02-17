इंदापूरमधील यंदाची शिवजयंती मिरवणूक रद्द
इंदापूर, ता. १७ ः दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे इंदापूरमध्ये शिवजयंतीनिमित्त काढण्यात येणारी शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची मिरवणूक यंदा काढण्यात येणार नाही, अशी माहिती जयंती महोत्सव कमिटीचे प्रमुख ॲड. राहुल मखरे यांनी दिली. याबाबत माहिती देताना ॲड. मखरे म्हणाले, ‘‘इंदापूर शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती महोत्सव समिती ट्रस्ट इंदापूर तालुक्याच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती कोरोनाचा काळ वगळता सलग ११ वर्षांपासून साजरी करण्यात येत आहे. परंतु, अजित पवार यांच्या निधनामुळे यंदा शिवजयंतीनिमित्त १९ फेब्रुवारी रोजी शहरातील जेतवन बुद्धविहार (डॉ. आंबेडकरनगर) ते इंदापूर नगरपालिका मैदान येथे काढण्यात येणारी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची मिरवणूक व विविध कार्यक्रम रद्द करण्याचा निर्णय जयंती महोत्सव समितीच्या वतीने घेतला आहे.’’
