‘मैत्रीण ग्रुप’चे रौप्यमहोत्सव वर्ष
इंदापूर, ता. ५ : ‘‘जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून इंदापूर येथील ‘मैत्रीण ग्रुप’ला २५ वर्षे पूर्ण होत असून, येणारे वर्ष हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून महिलांना एकत्र आणून सामाजिक, सांस्कृतिक व आरोग्यविषयक उपक्रम राबविणाऱ्या या ग्रुपचे कार्य उल्लेखनीय ठरले आहे. यंदाही विविध उपक्रमाचे आयोजन केले आहे,’’ अशी माहिती ग्रुपच्या संस्थापक अध्यक्षा अनुराधा गारटकर यांनी दिली.
इंदापूर शहरातील २५ ते ३० महिलांना बरोबर घेत २५ वर्षांपूर्वी अनुराधा गारटकर यांनी मैत्रीण ग्रुपची स्थापन केली. त्यामध्ये ज्येष्ठ महिला मार्गदर्शिका तसेच समाजातील सर्व स्तरातील महिलांना एकत्र आणून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली.
या ग्रुपच्या माध्यमातून वर्षभर विविध सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यात पंचमीचा सण, पारंपरिक खेळ भोंडला, नवरात्रोत्सवात दांडिया स्पर्धा, खानाखजाना स्पर्धा, माय-लेक डान्स कॉम्पिटिशन, फोटोग्राफी स्पर्धा, मेकअप स्पर्धा, मॅरेथॉन, रॅली, महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, पारायण अशा विविध उपक्रमांचा समावेश असतो.
महिलांच्या आरोग्याचा विचार करून नियमितपणे आरोग्य शिबिरेही आयोजित केली जातात. कॅन्सर तपासणी शिबिर, थायरॉईड टेस्ट, हिमोग्लोबिन तपासणी, डायबिटीज तपासणी अशा विविध मोफत आरोग्य सेवा महिलांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातात.
याशिवाय बचत गट आणि घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना व्यासपीठ मिळावे, यासाठी विविध स्टॉलचे आयोजन केले जाते. महिलांना आनंद आणि मनोरंजन मिळावे यासाठी ऑर्केस्ट्रा, नाट्यप्रयोग व व्याख्यानांचेही आयोजन केले जाते.
हा ग्रुप गेली सलग २५ वर्षे एकाच विचाराने कार्यरत राहिला आहे. या यशाचे श्रेय संस्थापक अध्यक्षा गारटकर, अध्यक्षा रसिका देशपांडे, खजिनदार अंजली बाब्रस तसेच सर्व सभासद मैत्रिणींना जाते.
या सर्व उपक्रमांमध्ये प्रदीप गारटकर मित्र परिवाराचे मार्गदर्शन लाभते, अशी भावना या वेळी गारटकर यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, यांच्या रौप्यमहोत्सवी वर्ष प्रारंभानिमित्त शुक्रवारी (ता. ६) गॅलेक्सी हॉस्पिटल, पुणे, कृष्णा डायग्नॉस्टिक सेंटर पुणे व मैत्रीण ग्रुप यांच्या वतीने डॉ. हेगडे यांच्या संजीवनी हॉस्पिटल येथे महिला आरोग्य तपासणी शिबिर यांसह कला स्पंदन नृत्य स्पर्धा, होम मिनिस्टर मनोरंजक खेळ, सुमधुर गीतांचा कार्यक्रम तसेच सोमवारी (ता. ९) आनंद मेळावा आयोजित केला आहे. यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
