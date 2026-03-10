इंदापुरात महसूल कर्मचाऱ्यांचे ''लेखणी बंद''
इंदापूर, ता.१० : इंदापूरचे तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी जीवन बनसोडे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ तालुक्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १०) ''लेखणी बंद'' आंदोलन केले. आरोपी संतोष रामदास मोरे याला तत्काळ अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत कर्मचाऱ्यांनी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या मांडला.
तहसीलदार जीवन बनसोडे निमगाव केतकी-पिटकेश्वर मार्गावर मुरूम वाहतुकीच्या वाहनांची तपासणी करत होते. त्यावेळी संतोष मोरे याने बुलेट आडवी लावून त्यांच्या कामात अडथळा आणला. यावेळी मोरे याने तहसीलदारांकडे खंडणीची मागणी करत त्यांना मारहाण केली. या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ तालुक्यातील सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सकाळी १० वाजल्यापासून काम बंद ठेवले. या आंदोलनाला अन्य शासकीय विभागांनीही पाठिंबा दिला. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर राऊत यांनी कर्मचाऱ्यांचे निवेदन स्वीकारून कारवाईचे आश्वासन दिले.
कायद्याचा धाक उरलाय का?
इंदापुरात तहसीलदारांवर हल्ला होण्याची ही तिसरी घटना आहे. यापूर्वी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी बाभूळगाव येथे अतिक्रमण मोहिमेदरम्यान बनसोडे यांच्यावर हल्ला झाला होता, त्याप्रकरणी १५ ते २० जणांविरुद्ध इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. यापूर्वी २४ मे २०२४ला तत्कालीन तहसीलदार श्रीकांत पाटील हे प्रशासकीय भवनाकडे जात असताना संविधान चौकाजवळ मोटारीमधून आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्या वाहनावर हल्ला करून वाहनाची नासधूस केली होती. तसेच चालक व तहसीलदार यांच्या अंगावर मिरचीची पूड टाकून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळी प्रसंगावधान राखल्याने तहसीलदार व चालक बचावले होते. यावेळी पाच जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. वारंवार होणाऱ्या या हल्ल्यांमुळे महसूल विभागात संतापाचे वातावरण असून, गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांवर कायमस्वरूपी जरब बसवण्याची मागणी होत आहे.
