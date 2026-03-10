इंदापूरमध्ये भल्या पहाटे योगमय वातावरण

इंदापूर, ता. १० : पतंजली योगपीठ, हरिद्वारच्या मार्गदर्शनाखाली इंदापूर येथे आयोजित तीन दिवसीय मोफत इंटिग्रेटेड योग शिबिरास मंगळवारी उत्साहात प्रारंभ झाला. पहाटेपासूनच शहरात योगमय वातावरण निर्माण झाले होते. हजारो इंदापूरकरांनी या शिबिरात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
पतंजली योग समिती आणि महिला पतंजली योग समिती, इंदापूर यांसह भारत स्वाभिमान आणि पतंजली किसान सेवा समिती यांच्या वतीने इंदापूर येथील प्रशासकीय भवनालगत असलेल्या प्रांगणात हरिद्वार पतंजली योगपीठचे मुख्य केंद्रीय प्रभारी प. पु. स्वामी परमार्थदेव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवार (ता. १०) ते गुरुवार (ता. १२) या कालावधीत तीन दिवस इंटिग्रेटेड मोफत योग शिबिर आयोजित केले असून याच्या शुभारंभप्रसंगी शेकडो योगप्रेमी पहाटेपासूनच मैदानावर जमले होते. सामूहिक योग, प्राणायाम आणि ध्यानाच्या विविध प्रकारांमुळे परिसरात उत्साही वातावरण निर्माण झाले होते.
यावेळी राज्याचे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सोनाई समूहाचे प्रमुख दशरथ माने, इंदापूरचे नगराध्यक्ष भरत शहा, माजी नगराध्यक्ष अंकिता शहा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्यांच्यासह हजारो इंदापूरकरांनी स्वामी परमार्थदेव यांच्या मार्गदर्शनाखाली योगाभ्यास केला. यामुळे सर्वत्र योगमय वातावरण निर्माण झाले होते.
दरम्यान या शिबिराच्या पूर्वसंध्येला स्वामी परमार्थदेवजी यांचे इंदापूर शहरात ढोल-ताशांच्या गजरात भव्य स्वागत केले. फुलांची उधळण आणि पायघड्या घालून त्यांचे स्वागत केले होते.
यावेळी बोलताना इंदापूर पतंजली योग परिवाराचे प्रमुख दत्तात्रेय अनपट म्हणाले, ‘‘योग हा केवळ शारीरिक व्यायाम नसून मानसिक स्वास्थ्य, तणावमुक्त जीवन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी उपयुक्त आहे. या शिबिरातून नागरिकांना नियमित योगाचा अनुभव मिळणार असून निरोगी जीवनशैली अंगीकारण्याची प्रेरणा मिळेल.’’
दरम्यान, दोन दिवस चालणाऱ्या या शिबिराचा अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे.
