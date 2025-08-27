जेजुरीत गणरायाचे जल्लोषात आगमन
जेजुरी, ता. २७ : जेजुरी शहर व परिसरात मोठ्या उत्साहात गणरायाचे स्वागत करण्यात आले. वाजत गाजत फुलांची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी करत घरोघरी गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. गणेश चतुर्थीनिमित्त गेली चार दिवस बाजारपेठ ग्राहकांनी फुलून गेली होती. ‘श्रीं’च्या मूर्तींची दुकाने, सजावटीसाठी लागणारे साहित्य, हार, फुले, दूर्वा, पाने, कापूर, उदबत्ती, धूप, देवाची वस्त्रे आदींची दुकाने थाटली होती.
बुधवारी (ता. २७) सकाळपासूनच गणपतीच्या बाजारपेठेत व कुंभारवाड्यात ‘श्रीं’ची मूर्ती घेण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. मुले, महिला लाडक्या बाप्पाला घरी घेऊन जाण्यासाठी आली होती.
वाजत गाजत फुलांची उधळण करीत ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष करत ‘श्रीं’च्या मूर्ती घरी नेऊन बाप्पाची मनोभावे पूजा करीत प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
शहरातील खंडोबा गडावर श्री गणेशाची स्थापना केली होती. यावेळी देवसंस्थानचे मुख्य विश्वस्त मंगेश घोणे, विश्वस्त ॲड. पांडुरंग थोरवे, विश्वस्त ॲड. विश्वास पानसे यांच्या हस्ते विधिवत पूजा करून गणेशाची प्रतिष्ठापना केली.
जेजुरी शहरात ४४ सार्वजनिक गणेश मंडळे असून रात्री उशिरापर्यंत वाजत गाजत फटाक्यांची आतषबाजी करीत मिरवणुका काढण्यात आल्या. शहरात गणरायाच्या आगमनामुळे वातावरण गणेशमय झाले होते.
जेजुरी व पंचक्रोशीतील गणेशभक्तांनी सुमारे पाच हजार ‘श्रीं’च्या मूर्तींची खरेदी केली असल्याचे स्थानिक मूर्तिकारांनी सांगितले. तीनशे पन्नास ते पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत मूर्तींची किंमत पाहण्यास मिळाली. महाद्वार रस्ता गर्दीने फुलून गेला होता.
