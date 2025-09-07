जेजुरीत उमाजीराजे नाईक यांना अभिवादन
जेजुरी, ता. ७ ः जेजुरी (ता. पुरंदर) येथील खंडोबा गडाच्या पायरी मार्गावरील आद्य क्रांतिवीर उमाजी राजे नाईक यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यावर २३४व्या जयंतीनिमित्त पुष्पवृष्टी करीत अभिवादन करण्यात आले.
आद्य क्रांतिवीर उमाजीराजे नाईक युथ फाउंडेशन व श्री मार्तंड देवसंस्थानच्या वतीने अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. देवसंस्थानचे मुख्य विश्वस्त मंगेश घोणे, विश्वस्त पोपटराव खोमणे, ॲड. विश्वास पानसे व युथ फाउंडेशनचे पदाधिकारी यांनी पुतळ्यावर पुष्पवृष्टी केली. यावेळी घोणे यांनी पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला.
यावेळी बोलताना घोणे यांनी मेघडंबरी आणि त्या काळातील भिंती चित्रे, सुशोभीकरण देवसंस्थानच्यावतीने लवकरच करण्यात येईल असे सांगितले. यावेळी विश्वस्त पोपटराव खोमणे, विश्वस्त ॲड. विश्वासराव पानसे यांनी मनोगत व्यक्त केले. फाउंडेशनचे अध्यक्ष रविकाका खोमणे यांनी प्रास्ताविकात उमाजीराजे नाईक यांच्या कार्याची माहिती दिली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य विश्व हिंदू परिषदेचे राजाभाऊ चौधरी, सुरेश उबाळे, माजी नगरसेवक संपत कोळेकर, मार्तड देवस्थान जेजुरी व्यवस्थापक आशिष बाठे, पोपटराव बोडरे, नगरसेवक सुंदर खोमणे, मनोज आडके, शिवाजी चव्हाण, राजेंद्र खोमणे, संपदा खोमणे, रंजना खोमणे, मंदा खोमणे, भाजप महिला आघाडी अध्यक्षा उमाताई खुटे, सोमनाथ बोडरे, उमाजी गोरगल, गणेश डिखळे, सागर गोडसे, तात्या मंडले, संगमनेरचे नंदू बोराडे आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. सागर खोमणे यांनी सूत्रसंचालन केले.
