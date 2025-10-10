महर्षी वाल्मीक ऋषींची जयंती साजरी
जेजुरी, ता. १० : कोळविहिरे (ता. पुरंदर) येथे महर्षी वाल्मिक ऋषींची तपोभूमी आहे. त्याठिकाणी कोळविहिरे ग्रामस्थ आणि कोळी समाज संघाच्या पुरंदर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी जयंती साजरी केली. कोळविहिरे गावाला महर्षी वाल्मीक ऋषी यांची तपोभूमी आहे. येथील ग्रामस्थांनी तेथे मंदिर बांधले असून विविध सामाजिक उपक्रम तेथे साजरे होतात.
महर्षी वाल्मीक ऋषींची जयंती साजरी करताना कोळविहिरे गावचे माजी सरपंच उत्तमराव जगताप, माजी सदस्य विठ्ठलराव खैरे, अजित बनकर, रामभाऊ चव्हाण, सुरेश झगडे, दिलीप खैरे, पांडुरंग जगताप, बाळासाहेब साळुंखे, मुकुंद बेलसरे उपस्थित होते. अरविंद चिव्हे (गुरुजी), पोपटराव भेस्के,
श्यामराव आधटराव, जयराम गोरे, जयराम ढगारे, अप्पासाहेब भेस्के, निखिल चिव्हे, अजय धुमाळ यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले. कोळविहिरे येथील ऐतिहासिक आणि धार्मिकत्व पाहून येथे जयंती कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते असे चिव्हे यांनी सांगितले.
