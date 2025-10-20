दिवाळीनिमित्त रंगली सुरेल गीतांची मैफील
जेजुरी, ता. २० ः जेजुरी उद्योजक संघ आणि कडेपठार बॅडमिंटन क्लबच्या वतीने दिवाळीनिमित्त मराठी गीतांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सुरेल गीतांच्या कार्यक्रमांना जेजुरीकर रसिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला.
जेजुरी (ता. पुरंदर) येथील मल्हार नाट्यगृहात जेजुरी उद्योजक संघ व कडेपठार बॅडमिंटन क्लबच्या वतीने सप्तसूर म्युझिक ॲकॅडमी आयोजित सुरेल गीतांच्या मैफिलीचे आयोजन केले होते. गायक योगेश जैन, स्थानिक गायक सुयश जोशी व वैष्णवी खाडे यांच्या गायनाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले.
यावेळी जेजुरी उद्योजक संघ व कडेपठार बॅडमिंटन क्लबच्या वतीने संगीत क्षेत्रात देशभरात उल्लेखनीय कार्य करणारे शाहीर सगनभाऊ स्मृती मंडळाचे अध्यक्ष व प्रसिद्ध ढोलकी वादक गोविंद कुडाळकर, तबला वादक अमोल बेलसरे, सेक्सो फोन वादक प्रथमेश मोरे, गायक विकी कदम व योगेश जैन, सिने कलावंत अन्वय बेंद्रे यांना माजी आमदार संजय जगताप यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी जेजुरी उद्योजक संघाचे अध्यक्ष डॉ. रामदास कुटे यांनी जीमा व पद्मविभूषण शरदचंद्रजी पवार क्रीडा संकुलात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाची माहिती दिली. तसेच, माजी आमदार जगताप यांनी संघाच्या कार्याचे कौतुक करून सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी माजी आमदार अशोक टेकवडे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुदामराव इंगळे, माणिकराव झेंडे, माजी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे, अमृता घोणे, डॉ. मोनाली कुटे, जिमाचे माजी अध्यक्ष प्रकाश खाडे, देवसंस्थानचे प्रमुख विश्वस्त मंगेश घोणे, विश्वस्त ॲड. पांडुरंग थोरवे, ॲड. धनंजय भोईटे, पुणे कात्रज दूध संघाचे संचालक तानाजी जगताप, कडेपठार पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष रोहिदास कुदळे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे आयोजन उद्योजक संघाचे अध्यक्ष डॉ. रामदास कुटे, कार्याध्यक्ष रवींद्र जोशी, उपाध्यक्ष पांडुरंग सोनवणे, सचिव राजेश पाटील, व्यवस्थापक जालिंदर कुंभार, कडेपठार बॅडमिंटन क्लबचे संभाजी जाधव, आनंद नाईक, जालिंदर घाटे, महेश म्हेत्रे, डॉ. प्रसाद भट्टड आदींनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नितीन राऊत यांनी केले. रवींद्र जोशी यांनी आभार मानले.
