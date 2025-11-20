जेजुरीत निवडणुकीसाठी अधिकारी यंत्रणा सज्ज
जेजुरी, ता. २० : जेजुरी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी अधिकारी यंत्रणा सज्ज झाली आहे. निवडणुकीच्या कामावर असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पहिले प्रशिक्षण येथील मल्हार नाट्यगृहात घेण्यात आले.
निवडणूक निर्णय अधिकारी शीतल मुळे-भामरे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सहाय्यक निवडणूक अधिकारी चेतन कोंडे उपस्थित होते. मतदान कक्षाची मांडणी, मतदान प्रक्रिया, ईव्हीएम हाताळणी, जबाबदाऱ्या आणि आचारसंहिता याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. प्रशिक्षणासाठी सुमारे दोनशे शिक्षक- कर्मचारी उपस्थित होते. शहराच्या दोन किलोमीटर परिसरात पाच केंद्रांवर दहा प्रभागांचे मतदान होणार आहे. प्रत्येक केंद्रावर मतदान जास्त असल्याने पुरेसे कर्मचारी नेमले जातील, असे शीतल मुळे यांनी सांगितले. प्रशिक्षणाच्या वेळी महिला शिक्षकांना दिलेल्या निवडणूक कर्तव्यांबाबत त्यांच्या जागी पुरुष शिक्षकांची नियुक्ती द्यावी, अशी विनंती पुरंदर तालुका शिक्षक समितीचे अध्यक्ष सुनील कुंजीर, शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संदीप कदम व शिक्षक नेते दत्तात्रेय गायकवाड यांनी केली. याबाबत सकारात्मक विचार करू, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी मुळे-भामरे यांनी स्पष्ट केले. मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त सुविधा तत्पर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
यावेळी प्रशिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन चाचणी घेण्यात आली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.