साकुर्डे ग्रामपंचायत सदस्य सचिन थोपटे अपात्र
जेजुरी, ता.३१ : साकुर्डे (ता. पुरंदर) येथील ग्रामपंचायत सदस्य सचिन थोपटे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
साकुर्डे (ता. पुरंदर) येथील ग्रामपंचायत सदस्य व माजी सरपंच सचिन अरुण थोपटे यांनी इतर मागासवर्गीय आरक्षित जागेवर कुणबी जातीचा दाखला दाखल करून निवडणूक लढवली होती; परंतु प्रत्यक्ष जात वैधता प्रमाणपत्र न देता निवडणूक लढवून विजयी झाले होते. बनावट जात प्रमाणपत्र दाखल केल्या विरोधात जात पडताळणी वैधता समितीकडे साकुर्डे ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य सतीश तुकाराम भोंगळे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत जात पडताळणी विभागाने सचिन थोपटे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवला व यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून अपात्र केले. जात पडताळणी समितीने थोपटे यांची जात वैधता प्रमाणपत्र २८ फेब्रुवारी २०२४मध्ये रद्द केले होते. आता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सचिन अरुण थोपटे यांना ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असा आदेश ग्रामपंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद पंचायत समिती पुरंदर यांना दिले आहेत. त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अपात्रता लागू करण्यात येत असून ११ जुलै २०२४ पासून सदस्यपदावरून हटविण्यात आले असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. निकाल लागला; परंतु न्याय मिळाला नाही. ग्रामपंचायत कार्यकाळ संपुष्टात आला यानंतर निकाल लागला. प्रशासकीय निर्णय वेळेत होणे आवश्यक आहे, असे माजी सदस्य सतीश भोंगळे यांनी सांगितले.
