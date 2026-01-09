‘किर्लोस्कर फेरस’ने कामगार कायद्याचे पालन करावे
जेजुरी, ता. ८ : कोळविहिरे (जेजुरी) येथील किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज कंपनीत कार्यरत कंत्राटी कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात राष्ट्रीय मजदूर संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. किर्लोस्कर फेरस कंपनीने कामगार कायद्याचे पालन करावे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी केले.
कोळविहिरे (ता. पुरंदर) येथे किर्लोस्कर फेरस कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात आयोजित केलेल्या मेळाव्यात शिंदे बोलत होते. मेळाव्यास राष्ट्रीय मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण,पुरंदर तालुकाप्रमुख हनुमंत म्हस्के,माथाडी विभाग प्रमुख देवकर,कोळविहिरे गावातील प्रमुख पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने कामगार उपस्थित होते.
सुनील शिंदे म्हणाले की, ‘‘किर्लोस्कर फेरस कंपनीत विविध कंत्राटदारांमार्फत मोठ्या संख्येने कामगार कार्यरत आहेत. मात्र, या कंत्राटी कामगारांना पगार स्लीप देण्यात येत नाही, किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नाही, इएसआयसी नोंदणीपत्र उपलब्ध करून दिले जात नाही. तसेच बोनस, कायद्यानुसार ओव्हरटाईम, राष्ट्रीय सणांच्या सुट्ट्यांचा पगार व पगारी रजा यांपासूनही कामगारांना वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. कामगार उपायुक्त कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीला कंपनीतील काही कंत्राटदार व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते; मात्र किर्लोस्कर फेरस कंपनीचे व्यवस्थापन गैरहजर राहिले.’’
सुनील शिंदे म्हणाले की, उपलब्ध ऑनलाइन माहितीनुसार कंपनीला चांगला नफा होत आहे. कामगारांनाही त्याचा फायदा झाला पाहिजे. कोळविहिरे गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी या कंपनीसाठी आपली जमीन दिली असून, भूमिपुत्रांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी राष्ट्रीय मजदूर संघाकडून करण्यात आली आहे. कंपनीने लवकरात लवकर कामगारांना न्याय दिला नाही,तर येत्या काळात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आमचे कार्यबल हे नेहमीच आमच्या कामकाजाचा आधारस्तंभ आणि आमच्या विकासाच्या प्रवासातील खरे भागीदार आहेत. आमच्या कोळविहिरे (जेजुरी) येथील कंपनीमधील कर्मचारी हे अंतर्गत युनियनचे सदस्य आहेत आणि ते सर्व प्रकारच्या सुविधांचा लाभ घेत आहेत. कंपनीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने निर्णायक पावले उचलली आहेत. एक जबाबदार कॉर्पोरेट कंपनी म्हणून किर्लोस्कर फेरस प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण समर्पणाने काम करत राहील. तसेच कायद्याचे पालन करून या भागाच्या आणि येथील लोकांच्या संपन्न जीवनासाठी प्रयत्न करत राहील.
-अधिकृत प्रवक्ता, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3564
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.