जेजुरीत निकुडे, बयास, कुदळे, पानसरे यांना संधी
जेजुरी, ता. २३ : जेजुरी नगरपरिषदेच्या विषय समितीच्या सभापतिपदाची निवडणूक घेण्यात आली. यात वाहनकर व यात्रा समितीच्या सभापतिपदी गणेश निकुडे, पाणी पुरवठा समितीच्या सभापती मंदा बयास, आरोग्य क्रीडा शिक्षण समितीच्या सभापतिपदी कृष्णा कुदळे, बांधकाम समितीच्या सभापती अस्लम पानसरे, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतिपदी अमिना पानसरे यांची एक मताने निवड करण्यात आली.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई होते. यावेळी मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगुले, बाळासाहेब खोमणे व सर्व सदस्य उपस्थित होते. नवनर्विचित सभापतींचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. नगराध्यक्ष बारभाई म्हणाले की, जेजुरी नगरपरिषदेचे नवनिर्वाचित समितीचे सभापती सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन शहराचा विकासासाठी योजना राबवतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
समितीनिहाय निवड झालेले सदस्य;
स्थायी समिती - सभापती : नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई, सदस्य : उपनगराध्यक्ष गणेश निकुडे, मंदा बयास, कृष्णा कुदळे, अस्लम पानसरे, अमिना पानसरे
वाहनकर व यात्राकर समिती - सभापती : उपनगराध्यक्ष गणेश निकुडे, सदस्य : रोहित खोमणे, मोनिका घाडगे, स्वरूपा खोमणे, तानाजी खोमणे
पाणीपुरवठा समिती - सभापती : मंदा बयास, सदस्य : निलम सातभाई, स्वप्नील हरपळे, परशुराम लाखे, गणेश डोंबे
आरोग्य, क्रीडा शिक्षण आणि सांस्कृतिक समिती - सभापती : कृष्णा कुदळे, सदस्य : भक्ती कोरपड, शिवाजी जगताप, स्वप्नील हरपळे, गणेश डोंबे
बांधकाम व नियोजन समिती - सभापती : अस्लम पानसरे, सदस्य : योगेश जगताप, मेघा उबाळे, रामकृष्ण मोरे, तानाजी खोमणे
महिला व बालकल्याण समिती- सभापती : अमिना पानसरे, सदस्य : स्नेहल भालेराव, योगिता दोडके, प्रज्ञा राऊत, प्रियांका देशमुख
