जयाद्रीच्या तज्ज्ञ संचालकपदी माऊली उबाळे बिनविरोध
जेजुरी, ता.२७ येथील जयाद्री विविध कार्यकारी सोसायटीच्या तज्ज्ञ संचालकपदी माऊली ऊर्फ ज्ञानेश्वर उबाळे यांची बिनविरोध निवड झाली.
सोसायटीच्या संचालकांच्या झालेल्या बैठकीमध्ये उबाळे यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची निवड करण्यात आली.
यावेळी सोसायटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब झगडे, उपाध्यक्षा रजनी पेशवे, सचिव अजित जमदाडे, संचालक संपत कोळेकर, हनुमंत खोमणे, संतोष उबाळे, गफूर बागवान, रत्नमाला झगडे, अशोक गायकवाड, अनिल झगडे आदी उपस्थित होते.
सुमारे ८० वर्षांहून अधिक काळ शेतकऱ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या ‘जयाद्री’चे ११०६ सभासद आहे. आतापर्यंत सुमारे ६०० सभासदांना पाच कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज व शासनाच्या विविध योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उबाळे यांनी सांगितले.
