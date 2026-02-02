खंडोबा मंदिराच्या शिखराला टेकल्या मानाच्या काठ्या
जेजुरी, ता. ३ : जेजुरीत माघ पौर्णिमेनिमित्त शिखर काठ्यांची यात्रा भरली होती. मानाचे सुप्याचे खैरे, संगमनेरचे होलम आणि जेजुरीचे होळकर यांच्यासह अनेक प्रासादिक काठ्यांनी पारंपरिक पद्धतीने शिखराला काठी टेकविण्याचा मान घेतला. खंडोबाचा जयघोष करीत भाविकांनी काठ्यांवर भंडाऱ्याची मुक्त उधळण केली.
माघ पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी जेजुरीत शिखर काठ्यांची यात्रा भरते. आज सकाळी सुप्याचे खैरे यांनी सवाद्य मिरवणुकीने गावातील मंदिराचा मान घेत गडावर काठी आणली. शिखराला काठी टेकविताच भाविकांनी भंडाऱ्याची उधळण केली. त्यांच्याबरोबर होळकर काठी आणि इतर प्रासादिक काठ्यांनीही मान घेतला.
दुपारी साडेतीन वाजता संगमनेरचे होलम यांनी शिखराला काठी टेकविण्याचा मान घेतला. शहरातील मंदिराचा मान होळकर काठी गडावर आणण्यात आली. त्यावेळी भाविकांनी जल्लोष करीत शिखराला काठी टेकविण्यात आली. काठ्यांवर भंडाऱ्याची मुक्त उधळण केली. दोन्ही काठ्यांबरोबर सुमारे पन्नास गावच्या प्रासादिक काठ्या सहभागी झाल्या होत्या.
काठीबरोबरच्या मानकऱ्यांचा मार्तंड देवसंस्थानचे मुख्य विश्वस्त मंगेश घोणे, विश्वस्त विश्वास पानसे, ॲड. पांडुरंग थोरवे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. होळकर काठीबरोबर असलेले मानकरी अंकुश भांड, बबनराव बयास, सचिन नातू आदींचा सन्मान करण्यात आला. तर खैरे काठीबरोबर असलेले शहाजी खैरे, उमेश आपसुंदे, अमोल आपसुंदे यांचा सन्मान करण्यात आला. होलम काठीबरोबर असलेले तुकाराम काटे, दिलीप गुंजाळ, संकेत काटे यांचा सन्मान करण्यात आला.
शिखराला काठी टेकविल्यानंतर काठ्यांनी सवाद्य मंदिराला प्रदक्षिणा घालण्यात आली. यावेळी भाविकांनी भंडारा उधळून खंडोबाचा जयघोष केला. काठयांच्या यात्रेनिमित्त जेजुरीच्या खंडोबा गडावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.