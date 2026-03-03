जेजुरी परिसरात महास्वच्छता अभियान
जेजुरी, ता. ३ ः श्री मार्तंड देवस्थान जेजुरी, डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान व वनविभाग, जेजुरी नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमानाने महास्वच्छता अभियान अंतर्गत श्री मार्तंड देवस्थान परिसर व लागून असलेले वनक्षेत्र, वनउद्यान, जेजुरी गड ते कडेपठार जाणारा रस्ता या परिसरात स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. यावेळी पाच ट्रक्टर कचरा गोळा करण्यात आला.
महाराष्ट्र भूषण डॉ. नारायण विष्णू तथा नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या जन्मशताब्दी निमित्ताने पद्मश्री महाराष्ट्र भूषण डॉ. दत्तात्रेय नारायण तथा अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या प्रेरणेने आणि डॉ. सचिन धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान (ता. अलिबाग, जि. रायगड) यांच्या मार्फत खंडोबा गडावर महास्वच्छता अभियान राबविण्यात आले.
या महास्वच्छता अभियानामध्ये सुका कचरा व ओला कचरा जमा करण्यात आला, संपूर्ण परिसरातून एकूण १९६ सदस्य सहभागी झाले होते. यावेळी देवसंस्थानचे अध्यक्ष मंगेश घोणे, विश्वस्त पोपट खोमणे, वनअधिकारी सागर ढोले उपस्थित होते. या अभियानात एकूण ७०-८० स्वयंसेवक आणि वनविभाग अधिकारी कर्मचारी, जेजुरी नगरपरिषद कर्मचारी, देवस्थान प्रतिनिधी, देवस्थान परिसरातील दुकानदार यांनी सहभाग नोंदवला.
