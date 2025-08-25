मराठा मोर्चामुळे वाहतुकीत बदल
जुन्नर, ता. २५ : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन केले आहे. जरांगे पाटील यांचे शिवनेरी- जुन्नर ते मंचर, खेड मार्गे आंदोलन मार्गाकरिता पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविण्याची अधिसूचना सोमवारी (ता. २५) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रसिद्ध केली.
मोर्चासाठी मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने बुधवारी (ता. २७) सकाळी अंतरवाली सराटी येथून पैठण मार्गे शेवगाव-अहिल्यानगर आळेफाटा मार्गे ओतूर- बनकर फाटा- किल्ले शिवनेरी- जुन्नर मार्गे येणार आहेत. जुन्नर येथे मुक्काम करून शुक्रवारी (ता. २९) पहाटे शिवनेरीवरील शिवजन्मस्थानाचे दर्शन घेऊन नारायणगावमार्गे- मंचर- खेड- चाकण- तळेगाव-लोणावळा मार्गे आझाद मैदान मुंबई येथे जाणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी २७ ते २९ आॅगस्ट रोजी मध्यरात्रीपर्यंत वाहतूक बदल केले आहेत.
वाहतुकीतील बदल
१) नगर- कल्याण महामार्गावरील वाहतूक नियंत्रणासाठी १४ नंबर जांबुत फाटा येथून नगरकडे जाणारी वाहतूक बोरी- बेल्हे-अळकुटी-पारनेर अहिल्यानगर मार्गे वळविण्यात येईल.
२) नारायणगाव- जुन्नर मार्गावर वाहतूक जुन्नरकडे जाताना ओझर फाटा, कारखाना फाटा, शिरोली बुद्रुक मार्गे वाहतूक वळविण्यात येत आहे.
३) नारायणगाव ते पुणे बाजूला जाणारी वाहतूक पुणे- नाशिक महामार्ग व बायपास महामार्गावरील नारायणगाव बाजूकडून पुणे-चाकण बाजूला जाणारी वाहने नारायणगाव बाह्यवळण येथून (अष्टविनायक मार्ग) कार फाटा, नागापूर, रोडेवाडी फाटा ते लोणी ते पाबळ मार्गे शिक्रापूर- नगर रस्ता मार्गे पुणे, अशी जातील.
४) नारायणगाव बाजूकडून येताना बाह्यवळणाने मंचर ते निघोटवाडी सरळ मार्गे मोर्चा जाताना- जीवन खिंड, मंचर येथून मंचर शहरात, तेथून अवसरी फाटा ते जीवन खिंड ते नंदी चौक महामार्ग वळविली आहे.
५) खेड शहरातून पुणे बाजूकडे जाणारी वाहने पाबळ मार्गे जातील.
६) जुना पुणे मुंबई हायवे क्रमांक ४८ नवीन पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावर वळविले जाईल. चाकण, देहू रोड बाजूकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक वडगाव फाट्यावरून द्रुतगती मार्गावर उर्से टोल नाका मार्गे मुंबईकडे जाईल.
