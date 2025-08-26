शिक्षक भरतीच्या कामात अडथळा; बहीण भावाविरुद्ध गुन्हा
जुन्नर,ता.२६ : शाळेतील शिक्षक भरतीच्या वेळी सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला तसेच शाळेची प्रसारमाध्यमांद्वारे शाळेची बदनामी केल्याप्रकरणी जुन्नर पोलिसांनी बहीण-भावाविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक किरण आवचर यांनी दिली.
परवीन अब्दुल हमीद मोमीन व असिफ अब्दुल हमीद मोमीन अशी गुन्हा दाखल झालेल्या बहीण-भावांची नावे आहेत. याप्रकरणी शिपाई मोहल्ला जुन्नर येथील अंजुमन प्रायमरी स्कूलच्या मुख्याध्यापिका रेश्मा अब्दुल मोमीन शेख यांनी जुन्नर पोलिसांकडे सोमवारी (ता.२५) फिर्याद दिली आहे. अंजुमन प्रायमरी स्कूल येथे शनिवारी (ता.२३) शिक्षक भरतीसाठी मुलाखती सुरू असताना ही घटना घडली. शाळेत मुख्याध्यापिका शेख, कमिटी सभासद अल्ताफ इनामदार व साजिद सलीम खान हे तिघेजण आलेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेत होते. यावेळी मुलाखत सुरू असलेल्या खोलीत दोघे मोमीन बेकायदेशीररीत्या शिरले व माझी मुलाखत का घेत नाही असे आरडा ओरडा करत संस्थेचे सचिव अनिस पटेल यांच्या अंगावर धावून गेले व त्यांना धकाबुकी करून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. दोघांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला असता अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ, दमदाटी केली असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पोलिस हवालदार काळे पुढील तपास करत आहेत.
