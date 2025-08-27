जुन्नरच्या आदिवासी गावांत ‘एक गाव एक गणपती’
जुन्नर, ता.२७ : ''गणपती बाप्पा मोरया'',''मंगल मूर्ती मोरया''च्या जयघोषात व ढोल-ताशांच्या गजरात येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी श्री गणेश मंदिरांमध्ये उत्साहात ''श्रीं''ची प्रतिष्ठापना केली. तर धार्मिक व मांगल्यपूर्ण वातावरणात सकाळी घरोघरी ''श्री''ची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. तर आदिवासी भागातील १० गावांत ''एक गाव एक गणपती'' संकल्पना राबविली आहे.
मुख्य बाजारपेठांतून सकाळपासून पूजा व सजावट साहित्याच्या खरेदीसाठी गर्दी होती. सकाळी स्टॉलवरून गणेश मूर्ती घरी घेऊन जाण्याची लगबग सुरू होती.अनेक घरातून पूजा विधीसाठी, पुस्तके, अॅपचा वापर केला गेला. मानाच्या पहिल्या रविवार पेठ सार्वजनिक गणेश मंडळाने पारंपरिक पद्धतीने टाळ मृदंगाच्या गजरात दुपारी पालखीतून श्री गणेश मूर्तीची मिरवणूक काढून ग्रामदैवत श्री सिद्धिविनायक मंदिरात गणेशाची प्रतिष्ठापना केली. जुन्नर पोलिस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातील ८४ गावांत १६४ सार्वजनिक तर दहा हजारांहून अधिक घरगुती गणपतींची प्रतिष्ठापना केली आहे.आदिवासी भागातील उच्छिल, शिंदे,हिवरे तर्फे मिन्हेर, सुराळे, बेलसर, चावंड, धालेवाडी तर्फे मिन्हेर, भिवाडे खुर्द, भिवाडे बुद्रूक, जळवंडी या दहा गावांत ''एक गाव एक गणपती'' संकल्पना राबविली आहे. गणेशोत्सव कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी १८३ जणांना प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नोटीस बजावल्या आहेत. गणेशोत्सव काळात पुरेसा पोलिस बंदोबस्त ठेवला असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक किरण आवचर यांनी दिली. जुन्नर मानाच्या पहिल्या रविवार पेठ सार्वजनिक गणेश मंडळाने पारंपरिक पद्धतीने मिरवणूक काढून ग्रामदैवत सिद्धिविनायक मंदिरात गणेश स्थापना केली.
