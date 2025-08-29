न्युक्लिअस बजेटमधून आदिवासी लाभार्थी वगळले
जुन्नर,ता.२९ : केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प(न्युक्लिअस बजेट) योजनेतून आदिवासी कलावंत, साहित्यिक, खेळाडू यांना वगळले असल्याची खंत आदिवासी नाट्य-चित्रपट रंगकर्मी डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी व्यक्त केली आहे. डॉ.केदारी यांनी याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागविली असता ही बाब उघड झाली आहे.
प्रकल्प स्तरावरील २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या आराखड्यात मानव संसाधन संपत्ती विकासाच्या आदिवासी कल्याण योजनेत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत आदिवासी (साहित्य) पुस्तक प्रकाशन, संगीत, नृत्य, लोककला, पेंटींग, भित्तिचित्रे, खेळ, बांबुकाम, धातुकाम तसेच सामूहिक लाभाच्या योजनेत आदिवासी साहित्य संमेलने, पारंपरिक संगीत, नाट्य-चित्रपट महोत्सव, लोककला महोत्सव, पेसा कायदा जनजागृती योजनेचा आराखड्यात समावेश केला किंवा कसे ? माहिती अधिकारात डॉ.केदारी यांनी ही माहिती मागितली होती. अपर आयुक्त आदिवासी विभाग ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्प कार्यालये डहाणू, घोडेगाव, जव्हार, शहापूर, सोलापूर यांनी ही माहिती निरंक दिली असल्याने ही बाब स्पष्ट झाली आहे. आदिवासी लाभार्थींना काय हवे किंवा काय नको हे ठरविण्याचा अधिकार जिल्हास्तरावरील मार्गदर्शक समितीला आहे; परंतु गेली अनेक वर्षे ही समिती स्थापन झाली नसल्यामुळे न्युक्लिअस बजेट योजनेत वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभार्थींना काय द्यायचे हे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती आले आहे. त्यांनी आदिवासी कलावंत, साहित्यिक, खेळाडू यांचा लाभ देण्यासाठी विचार केला नाही. या योजनेत आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना उपयुक्त योजना, बचत गटातील लाभार्थींचा समावेश केला आहे. त्यांना मासे जाळी, शेतपेटी, मिरची कांडप, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी खेकडा हॉटेल, वीटभट्टी, मध संकलन, बेंजो साहित्य आदींसाठी तरतूद केली आहे. आदिवासी कलावंत, साहित्य, खेळाडू यांना लाभ देण्यासाठी कोणतीही योजना नाही, असे केदारी यांनी सांगितले.
