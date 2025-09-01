जुन्नरमधील रस्त्यांची दुरुस्ती करा
जुन्नर, ता. १ : तालुक्याच्या आदिवासी भागातील पर्यटन स्थळांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. स्थानिक नागरिक, तसेच पर्यटकांनी या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे.
जुन्नरमधील रस्त्यांच्या कडेला साइडपट्ट्या राहिल्या नाहीत, गटारे बुजली आहेत, रस्त्यावर लहान- मोठे खड्डेच खड्डे पडले आहेत. रस्त्याच्याकडेला झाडे- झुडपे वाढली आहेत. अशा रस्त्यावरून आदिवासी बांधवांना दररोज प्रवास करावा लागत आहे. खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात छोटे- मोठे अपघात होत आहेत.
जुन्नर- आपटाळे, आपटाळे- आंबोली, आपटाळे- घाटघर, जुन्नर- माणिकडोह मार्गे देवळे व बेलसर ते इंगळूण- भिवाडे या रस्त्यांची सततच्या पावसाने दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्त्यांची ही बिकट अवस्था केव्हा दूर करणार? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
रस्त्याच्याकडेला वाढलेल्या गवत व झुडपात दबा धरून बसलेल्या बिबट हल्ले होत आहेत.
पावसाळी पर्यटनासाठी दाऱ्याघाट, नाणेघाट, कोकणकडा, आंबे- हातविज, दुर्गवाडी येथे येणाऱ्या पर्यटकांना खराब रस्त्याचा त्रास सोसावा लागत असल्याने पर्यटनावर परिणाम होत आहे. तालुक्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग असल्याने दळण वळणाच्या सोई सुविधा निकृष्ट असल्याची खंत पर्यटक व्यक्त करत आहेत. रस्त्याची कामे मंजूर असून, पावसाळ्यानंतर कामे सुरू होतील असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात येते. तोपर्यंत खड्डे बुजवून नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अजिंक्य घोलप यांनी उपअभियंता केशव जाधव यांना समक्ष भेटून केली आहे.
