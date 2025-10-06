जुन्नरला पदवीधर, शिक्षक मतदार नोंदणी सुरू
जुन्नर, ता. ६ : पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ अंतर्गत जुन्नर तालुक्यात पदवीधर व शिक्षक मतदार नोंदणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी पल्लवी घाटगे व तहसीलदार डॉ. सुनील शेळके यांनी दिली.
विधान परिषदेच्या मतदार संघाची मतदार यादी नव्याने तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यानुसार एक नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत झालेले पदवीधर व नियुक्त शिक्षक यांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येणार आहे.
मतदार नोंदणीसाठी अंतिम तारीख ६ नोव्हेंबर, २०२५ आहे. यापूर्वी पदवीधर व शिक्षक मतदार संघासाठी पात्र मतदारांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन डॉ. सुनील शेळके यांनी केले आहे.
प्रारूप मतदार यादी २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी व अंतिम मतदार यादी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. जुन्नर विधानसभा मतदार संघामध्ये पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाचे एकूण सहा मतदान केंद्र आहेत मतदार केंद्र क्रमांक ३८-जुन्नर, ३७-डिंगोरे व ४०-ओतूर या केंद्रांसाठी तहसील कार्यालय येथे मतदार नोंदणी कक्ष उघडला आहे. मतदान केंद्र क्रमांक ३६-बेल्हे, ३९-नारायणगाव व ४१- राजूर या मतदान केंद्रांसाठी मतदार नोंदणी कक्ष जुन्नर पंचायत समिती कार्यालय येथे उघडला आहे.
मतदार नोंदणी प्रक्रियेसाठी जुन्नर तालुक्यामध्ये एकूण सात पदनिर्देशित अधिकारी नियुक्त केले आहेत. पदनिर्देशित अधिकारी अर्जाची पोच देणे, अर्जावर स्वाक्षरी करणे, कागदपत्रांच्या प्रती प्रमाणित करणे आदी कामे करणार आहेत. पदवीधर मतदार नोंदणी नमुना नंबर १८ चा फॉर्म व शिक्षक मतदार संघासाठी नमुना नंबर १९ चा फॉर्म आहे, त्यानुसार पात्र मतदारांनी सहा नोव्हेंबर पूर्वी अर्ज करावेत असे डॉ. शेळके यांनी कळविले आहे.
