जुन्नर वनविभागाकडून बिबट समस्येसाठी उपाययोजना
जुन्नर, ता. १६ : जुन्नर वनविभागातील बिबट-मानव संघर्षाच्या समस्येच्या निराकरणासाठी बिबट्यांचे अन्य राज्यात स्थलांतराबरोबर इतर उपाययोजना करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती जुन्नर वन विभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी दिली. याच पार्श्वभूमीवर येथे कंट्रोल रूम उभारली असून आणखी एक सुसज्ज साहित्यप्रणाली असलेली कंट्रोल रूम करण्यात येत आहे.
तत्काळ प्रतिसादासाठी लवकरच एक टोल फ्री नंबर निश्चित करण्यात येणार आहे. पिंजऱ्यांची संख्या दोनशेने वाढविण्यात येणार आहे. मेंढपाळांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येकी ५०० सौर दिवे व तंबू उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. बिबट वावर असलेल्या घरांसाठी सौर कुंपण करणे, एआय आधारित प्रणालींच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. कार्यरत असलेल्या सहा बेस कॅम्पची संख्या तीनने वाढविण्यात येणार असल्याचे खाडे यांनी सांगितले. तसेच, वाघांसाठी ताडोबात राबविल्या जाणाऱ्या स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सच्या धर्तीवर स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्सची (एसएलपीएफ) निर्मिती करण्यात येत आहे. पकडलेल्या बिबट्यांना इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थलांतरित करण्यासाठीचा प्रस्तावदेखील सरकारला देण्यात आला आहे. सध्या ही समस्या निराकरणासाठी असलेल्या आपदा मित्रांसाठी आणखी चांगल्या नियोजनासाठीचे उजळणी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बिबट्यापासून संरक्षण करणाऱ्या स्मार्ट स्टिक्सदेखील उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
मागील पाच वर्षांत वनविभागात बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे २१ नागरिकांचा मृत्यू, ५२ जखमी तर सुमारे १८ हजार पाळीव जनावरांचा बळी गेला आहे. या घटनांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बिबट-मानव संघर्ष संपविण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून वनखात्यातून सेवानिवृत्त झालेले अनुभवी अधिकारी अशोक खडसे यांची नियुक्ती केली आहे.
