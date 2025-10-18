जुन्नरमध्ये मतदार याद्यांत घोटाळा
जुन्नर, ता. १८ : जुन्नर नगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या मतदारयाद्यांतील घोटाळ्याबाबत मुख्याधिकारी यांना कायदेशीर नोटीस (ता.१७) बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती माजी नगरसेवक ॲड. जमीरखान कागदी यांनी दिली.
नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये प्रभाग रचनेपाठोपाठ मतदारयाद्यादेखील सदोष आहेत. त्या दुरुस्त करण्यासाठी नगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच राज्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व मुख्याधिकारी यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात येणाऱ्या सीपीसी ८० कलमांतर्गत नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे ॲड. कागदी यांनी सांगितले. मतदारांना त्यांच्या प्रभागातच मतदान करणे सोयीचे व्हावे यासाठी पालिकेच्या मतदारयाद्या दुरुस्त होणे आवश्यक आहे. यामुळे निवडणूक पारदर्शकपणे व निष्पक्षपणे होतील. यासाठी घरोघरी जाऊन मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यात याव्यात, यासाठी नगरपालिका प्रशासनास नोटीस बजावण्यात आली. निवडणुकीच्या अंतिम यादीत दोष आढळून आल्यास निवडणुका झाल्यानंतर नगरपालिका प्रशासन तसेच खोटे व लबाडीचे अर्ज करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा कागदी यांनी दिला आहे. दरम्यान, नगरपरिषदेच्या मतदारयादीवर मोठ्या संख्येने हरकती दाखल झाल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून हीच मतदारयादी असून नव्याने यादी झाली नसल्याची चर्चा आहे. अनेक नावे दोनदा तर काही नावे तीनदा आली आहेत. हयात नसलेल्या मतदारांची नावे कमी करण्यात आली नाहीत. मतदारयादीत आगर, हपूसबाग, बारव यांसारख्या नगरपालिका क्षेत्राबाहेरील गावांतील मतदारांचा समावेश काही प्रभागांतून करण्यात आला आहे. स्थलांतर झालेल्या मतदारांची नावे कायम आहेत. एका प्रभागात दुसऱ्या प्रभागातील मतदार समाविष्ट करण्यात आले असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
