जुन्नरमध्ये प्रारूप मतदार यादीवर १२०० हरकती

जुन्नर, ता.१९ : जुन्नर नगर परिषदेची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर शुक्रवार (ता.१७) पर्यंत एकूण एक हजार २२७ हरकती दाखल झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने हरकती दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याने हरकतींची संख्या दुप्पट झाली आहे.
नगर परिषदेच्या मतदार यादीत प्रामुख्याने एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात नाव समाविष्ट झाल्याच्या हरकती अधिक असल्याचे सांगण्यात आले. मतदारांनी केलेल्या हरकतींची छाननी करण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्याधिकारी चरण कोल्हे व निवडणूक विभाग प्रमुख बाळासाहेब भोसले यांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगाने सुरवातीला प्रारूप मतदार यादीवर हरकती घेण्यासाठी सोमवारी (ता.१३) अंतिम मुदत दिली होती. या कालावधीत एकूण ६३५ हरकती दाखल झाल्या होत्या. प्रारूप मतदार यादीबाबत मतदारांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने निवडणूक आयोगाने सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला होता त्यानुसार हरकती दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळाली होती. मतदारांनी केलेल्या हरकतीबाबत शहानिशा करून त्यानंतर आवश्यक तो बदल यादीत करता येईल तसेच जवळच्या गावातील दाखल नावांची खात्री करून निर्णय घेण्यात येणार आहे यासाठी सुमारे आठ दिवस लागणार असल्याचे भोसले यांनी सांगितले. अंतिम प्रभागनिहाय मतदार याद्या अधिप्रमाणित करून ३१ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी ७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी कोल्हे यांनी सांगितले.
