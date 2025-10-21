जुन्नरमधील शिबिराचा ५८७ महिलांना लाभ
जुन्नर, ता. २१ : महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत आयोजित महिलांची आरोग्य तपासणी व विविध शासकीय योजनांचा लाभ शिबिराचा सुमारे ५८७ महिलांनी लाभ घेतला.
या शिबिरात महिलांची ऍनिमिया, रक्तदाब, मधुमेह, तसेच रक्तातील विविध तपासण्या, नेत्र व दंत रोग तपासणी, ब्रेस्ट कॅन्सर पूर्व तपासणी करण्यात आली. यावेळी दोनशे महिलांना मोफत चष्मे वाटप करण्यात आले. याचबरोबर आयुष्यमान भारत व वय वंदना नावनोंदणी, संजय गांधी निराधार योजना, जात प्रमाणपत्र व इतर योजनांचा लाभ देण्यात आला.
गरीब व गरजू महिलांना डिसेंट फाउंडेशनच्या एक साडी ‘ती’च्या साठी उपक्रमांतर्गत साडी व दिवाळी फराळाचे वाटप करण्यात आले. डिसेंट फाउंडेशन पुणे, आरोग्य व महसूल विभाग, तसेच श्री राधेश्याम दिव्यांग सशक्तीकरण केंद्र यांच्या सहकार्याने शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. विघ्नहर्ता व डोके हॉस्पिटल, श्रीकृष्ण दातांचा दवाखाना, माऊली ऑप्टिकल सेंटर, हिंद महालॅब यांचे सहकार्य लाभले.
डिसेंट फाउंडेशनचे संस्थापक जितेंद्र बिडवई यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अश्विनी कुळमेथे, डॉ. दयानंद गायकवाड, एफ. बी. आतार, आदिनाथ चव्हाण, संतोष आटोळे, डॉ. ज्ञानेश्वर गायकवाड, विलास बोंद्रे, मंगेश साळवे, सपना बेलवटे, चैत्राली केंगले, श्री राधेश्याम संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष दीपक चव्हाण, अध्यक्ष अरुण शेरकर आदी उपस्थित होते.
