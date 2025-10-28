पुणे
कातकरी बांधवांना दिवाळी फराळ वाटप
जुन्नर, ता.२८ : येथील संकल्प बहूउद्देशीय संस्थेच्या सदस्यांनी जुन्नर तालुक्याच्या आदिवासी भागातील ४० कातकरी कुटुंबासोबत यंदाची दिवाळी साजरी केली. समाजातील वंचित घटकांना दिवाळीचा आनंद मिळावा, या हेतूने कातकरी बांधवांना दिवाळीचा फराळ दिला तसेच गृहउपयोगी वस्तू देऊन त्त्यांची दिवाळी गोड केली.
यावेळी संस्थेचे संदीप कोल्हाळ, नितीन खिल्लारी, डॉ.अमोल बांबळे, अमोल कोल्हाळ, काळुराम मुकणे आणि निलेश विरणक आदींनी कातकरी बांधवांशी संवाद साधून त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. या उपक्रमासाठी सुनील भोळे,अभिजीत दीक्षित आणि ज्ञानेश्वर कौदरी आदींनी सहकार्य केले.