बैलाच्या मृत्यूबाबत भरपाईची मागणी
जुन्नर, ता. १ : पिंपळवंडी (ता. जुन्नर) येथे बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात ऊसतोडणी मजूर योगिता कुंवर यांच्या बैलाचा मृत्यू झाल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. वनविभागाने बैलाची नुकसान भरपाई लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याने वनविभागाकडे केली आहे.
कारखान्याच्या गळीत हंगामासाठी दाखल झालेले मजूर कोपीत व पाळीव प्राणी उघड्यावर राहत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऊसतोडणी मजुरांसोबत लहान मुलेदेखील असतात. उसाच्या क्षेत्रालगत मजूर राहत असल्याने या कुटुंबांना बिबट्याची मोठी भीती निर्माण झाली आहे. यासाठी उपाय योजना राबवून मजूर भयमुक्त करावेत, अशीही मागणी कारखान्याकडून करण्यात आली आहे.
वनविभाग, तसेच साखर कारखानदारांना आता ऊसतोडणी मजुरांच्या सुरक्षिततेची नवीन जबाबदार घ्यावी लागणार आहे. साखर कारखाना विभागवार ऊसतोडणी मजुरांच्या टोळ्या उतरवत आहेत. त्या ठिकाणी तात्पुरती पिण्याच्या पाण्याची व विजेची व्यवस्था केली जाते. मात्र, मलमूत्र विसर्जनासाठी उघड्यावर जावे लागते. तसेच, पहाटेच कामगार ऊस तोडणीसाठी जात असल्याने त्यांच्यावर बिबट्याच्या हल्ल्याची भीती असते. यासाठी वनविभागाच्या वतीने योग्य त्या सुरक्षा उपाययोजना राबवून ऊसतोड मजुरांना भयमुक्त करावे, अशी मागणी होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.