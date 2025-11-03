स्पर्धेत टिकू राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगला भाव देणार
जुन्नर, ता.३ : ‘‘गळीत हंगामात दररोज आठ हजार टनांहून अधिक उसाचे गाळप होणार आहे. शंका असल्यास खासगी वजन काट्यावर ऊस वाहनाचे वजन करण्यास कारखान्याची कोणतीही हरकत राहणार नाही. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आर्थिक उपलब्धता करून शेतकऱ्यांना चांगला भाव देणार आहे,’’ असे प्रतिपादन श्री विघ्नहरचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर यांनी केले.
निवृत्तीनगर (ता.जुन्नर) येथे श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे ४० व्या गळीत हंगामाच्या प्रारंभ सोमवारी (ता.३) करण्यात आला. यावेळी शेरकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने एफआरपीत वाढ केली. साखरेच्या एमएसपीमध्ये मात्र मागील सहा वर्षांपासून वाढ केलेली नाही. इथेनॉलचे दरात वाढ केली नाही. उत्पादित वीज युनिटची किंमत वाढविली नाही. ऊस तोडणी दरात ३४ टक्के वाढ केली. यामुळे कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. गळीत हंगामाच्या प्रारंभ खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या हस्ते व आमदार शरद सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, आशाताई बुचके, सभापती संजय काळे, माऊली खंडागळे व विविध संस्थांचे पदाधिकारी, सभासद, ऊस उत्पादक उपस्थितीत होते.
कार्यकारी संचालक भास्कर घुले यांनी स्वागत केले. तसेच कारखान्याचे आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण कामाबाबत सविस्तर माहिती दिली. खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी बिबट संघर्ष बाबत तसेच आमदार शरद सोनवणे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी कृषिरत्न अनिल मेहेर यांचा सत्कार करण्यात आला. उपाध्यक्ष अशोक घोलप यांनी आभार मानले. सुहास शेटे यांनी सूत्रसंचालन केले.
कार्यक्षेत्रात २२ हजार एकर ऊस उपलब्ध आहे. १२ लाख टन गाळपाचे उदिष्ट आहे. जानेवारी २६ पासून आपण सभासदांना फोटोसह स्मार्टकार्ड देण्यात येणार आहे. सभासदांनी केवायसी करून घ्यावी म्हणजे स्मार्ट कार्ड तयार करणे व वितरण करणे सोईचे होईल.
-सत्यशील शेरकर, अध्यक्ष, विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना
09409
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.