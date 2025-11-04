जुन्नर शहरात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव
जुन्नर, ता. ३ : शहरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर पुन्हा वाढला आहे. भर बाजारपेठेतून, तसेच गल्लीबोळात झुंडीने फिरणाऱ्या कुत्र्यांच्या टोळीमुळे वाहनचालक, तसेच पायी चालणाऱ्या नागरिकांना कुत्र्यांची भीती वाटत आहे. मुक्तपणे फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना आवर घालावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
गेल्या वर्षी पेट्स फोर्स संस्थेच्या माध्यमातून जुन्नर शहरातील भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याची मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेत सुमारे २२१ भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांच्यावर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. पकडण्यात आलेल्या कुत्र्यांना रेबीज प्रतिबंधक लसही देण्यात आली होती. निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेमुळे कुत्र्यांच्या वाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण राखता आले होते. मात्र, आता पुन्हा ही मोहीम राबविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
नागरिकांवर भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले व चावा घेण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी पेट्स फोर्स संस्थेची नियुक्ती केली आहे. गेल्या वर्षांपासून संस्थेमार्फत शहराच्या सर्व भागातील भटकी कुत्री पकडण्याची मोहीम थांबली आहे. यामुळे कुत्र्यांची संख्या वाढून पुन्हा उपद्रव वाढला आहे. लहान मुले, महिला तसेच, ज्येष्ठांना भटक्या कुत्र्यांपासून होणारा त्रास दूर करण्यासाठी ही मोहीम पुन्हा राबविण्यात यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
नगर पालिकेने वर्ष २०२५- २६ साठी पुन्हा पेट्स फोर्स संस्थेबरोबर याबाबतचा करार केला आहे. संस्थेला नगर पालिकेने २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी काम सुरू करण्यात यावे, असा आदेश देखील दिला आहे. त्यांनतर १६ सप्टेंबर रोजी काम सुरू करण्याविषयी लेखी पत्राने कळविले. मात्र, अद्याप काम सुरू करण्यात आले नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
- ज्ञानेश्वर गुणवरे, आरोग्य विभाग प्रमुख
