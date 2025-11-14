जुन्नरला ‘एमआयएम’ची निवडणुकीतून माघार
जुन्नर, ता. १४ : जुन्नर नगर परिषदेच्या निवडणुकीतून ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ ‘एआयएमआयएम’ पक्षाने माघार घेतली आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर माजी नगरसेवक ॲड. जमीर कागदी यांनी एआयएमआयएमच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष व काही प्रभागात उमेदवार देण्याचे जाहीर केले होते. काही प्रभागातील उमेदवारदेखील जाहीर केले होते.
दरम्यान ॲड. कागदी यांनी गुरुवारी (ता. १३) ‘एआयएमआयएम’ पक्ष नगर परिषद निवडणूक लढविणार नसल्याचे जाहीर केले. तसेच, स्वतः अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणार असल्याचे स्पष्ट केले. जुन्नर शहरात मुस्लिम समाजाचे आठ ते नऊ हजार मतदार आहेत. मागील निवडणुकीत ‘एआयएमआयएम’ पक्षाने नगराध्यक्ष व एक सदस्य पदासाठी उमेदवार उभे केले होते, मात्र समाजाकडून त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
