धामणखेलला महोत्सवाची सांगता
लेण्याद्री, ता. २८ : धामणखेल (ता. जुन्नर) येथे चंपाषष्ठी महोत्सवाची दिमाखात सांगता झाली. येथील खंडोबा मंदिरात बुधवार (ता. १९) ते बुधवार (ता. २६) दरम्यान अखंड हरिनाम सप्ताह झाला. चंपाषष्ठीच्या दिवशी विशाल महाराज हाडवळे यांच्या हरिकीर्तनाने सप्ताहाची सांगता झाली. सप्ताहात विविध महाराजांनी कीर्तने-प्रवचनांची सेवा दिली.
महाआरती, होम, पालखी मिरवणूक, देवाला हळद लावून वांग्याचे भरीत आणि भाकरीचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. खोबरं-भंडाऱ्याची उधळण करीत आणि ‘सदानंदाचा यळकोट’, ‘यळकोट यळकोट जय मल्हार’ म्हणत भाविकांनी दर्शन रांगेत उभे राहून शिस्तबद्ध पद्धतीने दर्शन घेतले. महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. तळीभंडार, जागरण गोंधळ घालत, दिवटी, दीपमाळ प्रज्वलित करून भक्तीमय वातावरणात चंपाषष्ठीचा उत्सव साजरा झाल्याची माहिती देवस्थानचे अध्यक्ष राजू कोंडे आणि सरपंच अभिषेक वर्पे यांनी दिली. बिबटप्रवण क्षेत्र असल्याने वाडीवस्तीवरुन कीर्तन ऐकण्यासाठी येणाऱ्यांना सुरक्षित ने-आण करण्यासाठी घरपोच वाहनांची व्यवस्था केली होती.
