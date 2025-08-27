शिवरीतील भुयारी मार्गाला मुहूर्त कधी?
खळद, ता. २७ : सासवड- जेजुरी पालखी महामार्गावरील शिवरी (ता. पुरंदर) येथे वाळुंज फाट्यावर भुयारी मार्गासाठी पाच महिन्यापूर्वी सुमारे पाच कोटी रुपये निधीला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, अद्याप या कामाला सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था असून, या कामाला मुहूर्त मिळणार तरी कधी? असा प्रश्न प्रवासी,नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने ठेकेदार कंपनीला काम करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत मात्र, अद्याप पर्यंत काम सुरू झालेले नाही. पुणे- पंढरपूर पालखी महामार्गावरील महात्मा जोतिराव फुले विद्यालय व श्री शंकरराव मुगुटराव कामथे कनिष्ठ महाविद्यालय शिवरी येथे पालखी महामार्ग धोकादायक असून, विद्यार्थ्यांना शाळेत ये- जा करणे सोयीचे व्हावे, म्हणून विद्यालयासमोर भुयारी मार्ग होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी येथील मुख्याध्यापक, शिक्षक, ग्रामस्थ, पालक व पदाधिकारी यांची होती. त्यानुसार येथे भुयारी मार्ग मंजूर झाला असल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मार्च महिन्यात दिली होती.
येथे पालखी महामार्गालगतच शाळा असल्याने शिवरीसह खळद, खानवडी, वाळुंज, निळुंज, बेलसर, तक्रारवाडी येथून येणारे जवळपास ५५० हून अधिक विद्यार्थी, परिसरातील नागरिक, कामगार, शेत शिवारात ये- जा करणारे शेतकरी या सर्वांच्या दृष्टीने हा भुयारी मार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे. सध्या येथे आपला जीव धोक्यात घालून या सर्वांचा प्रवास होत आहे. यामध्ये छोटे- मोठे अपघात होऊन काही नागरिकांनी आपला जीवही गमावला आहे, असे असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला जाग येत नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
याबाबत संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या प्रतिनिधीशी काही महिन्यापूर्वी संपर्क केला असता त्यांनी पालखी कालावधी संपल्यानंतर काम सुरू होईल, असे सांगितले होते. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
टोल सुरू करण्याची लगीनघाई का?
सध्या पालखी महामार्ग हस्तांतरित करीत या मार्गावर टोल सुरू करण्याची लगीनघाई सुरू असल्याचे दिसत आहे. मात्र, अशा पद्धतीने जर अर्धवट कामे असतील तर रस्त्याचे हस्तांतर करण्याची व टोल सुरू करण्याची घाई राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का करत आहे? असाही सवाल नागरिक, प्रवासी उपस्थित करीत आहेत.
काम कधी सुरू होणार याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांचा धोकादायक प्रवास पाहता आमचा सातत्याने पाठपुरावा आहे. आजपर्यंत पालखीचे कारण सांगितले जात होते, पण आता पालखी होऊन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. त्यामुळे आता लवकर काम सुरू होणे गरजेचे आहे.
- रमेश महाडीक, मुख्याध्यापक, महात्मा जोतिराव फुले विद्यालय शिवरी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.