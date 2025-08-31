पुरंदरमधील सहा शाळांना मिळाले मुख्याध्यापक
पुणे

खळद, ता. ३१ : संचमान्यतेनुसार १५० विद्यार्थी पट असलेल्या शाळांना शासनाच्या वतीने पात्र मुख्याध्यापक दिले जातात याच प्रक्रियेतून शासनाच्या वतीने पुरंदर तालुक्यातील सहा शिक्षकांना मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती मिळाली आहे, यामुळे तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद शाळांना आता पात्र मुख्याध्यापक मिळणार असल्याची माहिती शिक्षण विस्तार अधिकारी गोविंद लाखे यांनी दिली.
मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती झालेले शिक्षक (गावे) ; शोभा तुकाराम कामथे (बोपगाव) ,जयश्री रामदास जगताप (भिवरी),संगीता हिंगणे (सुपे खुर्द),श्वेता जगताप-लोणकर (शिवरी), विशाखा प्रताप मेमाणे(पिंपरी खुर्द), उषा केशव जाधव (नीरा नं.२) .

