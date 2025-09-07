खळदमध्ये रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन
खळद, ता. ७ : खळद (ता. पुरंदर) येथे गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशी साद घालत भाविकांनी लाडक्या गणरायाचे विसर्जन केले. यावेळी कऱ्हा नदी काठावर गणपती विसर्जनासाठी भाविकांची मांदियाळी पहावयास मिळाली. रात्री उशिरा सार्वजनिक मंडळाचे गणपती विसर्जन पार पडले.
सर्वांना विसर्जन मिरवणुकीचा आनंद घेता यावा, कोणताही वाद- विवाद होऊ नये, या भावनेतून सातव्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत विभागून सर्व मंडळांच्या वतीने सामंजाशाची भूमिका घेत विसर्जन मिरवणूक सोहळा पार पडला. शेवटच्या दिवशी घरगुती गणपती व काही मंडळाचा विसर्जन सोहळा पार पडला. यावेळी या विसर्जन सोहळ्यात तरुणाई बरोबर महिला, ज्येष्ठ, लहान मुले यांनीही आनंदाने सहभाग घेतला होता.
यावेळी येथील शिवशंभो जय भवानी, श्री संत सेना सेवा संघ, भैरवनाथ, शिवशक्ती, मोरया, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान, क्रांतिवीर भगतसिंग नवयुवक संघ, शिवमणी (रखमाजीची वस्ती), शिव मल्हार (खंडोबाची वाडी), नवज्योत (गोटेमाळ), शिवप्रतिष्ठान (पाणी पंचायत), भवानीमाता (कादबाने मळा), महात्मा फुले (फुलेमळा), संगमेश्वर (चव्हाण वस्ती), बाबदेव (बाबदेव मळा), छत्रपती शिवाजी राजे प्रतिष्ठान (घोडके मळा), संत सावतामाळी युवा प्रतिष्ठान (काळुबाई मळा), संत सावतामाळी (रासकर मळा), विघ्नहर (दुकानदार वस्ती) या मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुका लक्षवेधी ठरल्या.
