गोटेमाळ- बोऱ्हाळवाडी रस्त्याचे काम रखडले
खळद, ता. ८ : खळद (ता. पुरंदर) येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून गोटेमाळ ते बोऱ्हाळवाडी रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च करून काम डिसेंबर २०२३मध्ये सुरू झाले अन् अर्धवट अवस्थेत बंद पडले आहे. या संदर्भात अधिकारी व ठेकेदार यांना वारंवार विनंती करूनही काम सुरू होत नसल्याने आता संबंधित ठेकेदार बदलण्याची मागणी ग्रामस्थ करीत आहे.
या रस्त्याच्या कामाचे तीन वर्षांपूर्वी भूमिपूजन झाले. यानंतर काम प्रत्यक्ष सुरू होण्यास एक वर्षाचा कालावधी लागला. मात्र, आता काम अर्धवट अवस्थेत बंद पडले आहे. रस्ता मंजूर होऊनही अर्धवट कामामुळे सर्वत्र खडी उखडल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
या कामाचा निर्धारित कालावधी हा १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी संपला असून, या रस्त्याच्या सुरुवातीला याबाबत काम पूर्णत्वाचा दिनांक दर्शविणारा फलक ही लावण्यात आला आहे. काम सुरू झाल्यापासून या कामात कोणत्याही प्रकारची गती नव्हती. महिन्यातून तुरळक दिवसच हे काम चालू राहत होते आणि आता तर जवळपास सात ते आठ महिने झाले काम पूर्णतः बंद आहे.
यासंदर्भात गेले दोन महिन्यांपासून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे शाखा अभियंता प्रशांत पवार यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता माझे ठेकेदाराशी बोलणे झाले आहे. दोन दिवसात काम सुरू होईल, त्याचा डांबर प्लांट सुरू झाला आहे, आजपासून काम सुरू होईल, त्याने कामगार पाठवले आहेत, अशी वेगवेगळे उत्तरे त्यांनी दिली. पण प्रत्यक्षात अद्यापपर्यंत कामाला मुहूर्त मिळाला नाही.
या संदर्भात संबंधित ठेकेदार अधिकाऱ्यांनाच दाद देत नसेल तर अगदी विलंबाने काम सुरू झाले तरी नागरिकांना अपेक्षित काम होणार नाही. यामुळे संबंधित ठेकेदारावर महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विभाग विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी कामात हलगर्जीपणा करीत निर्धारित वेळेत काम पूर्ण केले नाही, याबाबत खुलासा करीत संबंधित ठेकेदारावरती कारवाई करावी. नवीन ठेकेदाराची नेमणूक करीत नागरिकांना अपेक्षित दर्जेदार काम पूर्ण करून द्यावे.
- योगेश कामथे, ग्रामपंचायत सदस्य, खळद
अनेक दिवसाच्या प्रतीक्षेनंतर रस्ता मंजूर झाला याचा आनंद होता. मात्र, सुरुवातीपासूनच कामात होणारा विलंब, आता बंद पडलेले काम यामुळे निधी मंजूर होऊनही आमचे हाल संपत नाहीत, तर आता पूर्वी झालेले काम पूर्णपणे खराब झाले आहे. साइड पट्ट्यांचीही मोठी दुरवस्था झाली आहे. आता जरी काम सुरू झाले तरी ते पहिल्यापासून नवीन होणार की यावरच डागडुजी करणार. यावरच डागडुजी झाली तर मात्र रस्ता लवकर खराब होऊन पुन्हा आम्हाला खड्ड्यातूनच प्रवासात करावा लागणार.
- नितीन सुरेश कामथे, स्थानिक रहिवासी
योजना - मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना
रस्त्याचे नाव - रा.म.९६५ (गोटेमाळ) ते बोऱ्हाळवाडी रस्ता सुधारणा करणे.
लांबी - १.७०० कि.मी.
अंदाजित किंमत - १२४.८० लाख
पाच वर्षीय दुरुस्ती किंमत- ६.९८ लाख
काम सुरू करण्याचा दिनांक - १८/१२/२०२३
काम पूर्णत्वाचा दिनांक - १७/०९/२०२४
देखभाल व दुरुस्तीची हमी दिनांक - १८/०९/२०२४ ते १७/०९/२०२९
कार्यारंभ आदेश दिनांक - १८/१२/२०२३
