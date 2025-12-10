गोटेमाळ रस्त्याबाबत ठेकेदाराला आठ दिवसांची डेडलाईन
खळद, ता. १० : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत राज्य महामार्ग क्र. ९६५ (खळद-गोटेमाळ) ते बोऱ्हाळवाडी रस्त्याचे काम सात ते आठ महिन्यांपासून बंद आहे. या कामाबाबत नागरिकांनी ठेकेदार बदलण्याच्या केलेल्या मागणीनुसार प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे उपअभियंता रोहित कट्टे यांनी संबंधित ठेकेदारास आठ दिवसांत काम करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा लेखी सूचना दिल्या आहेत.
या कामाबाबत दैनिक ‘सकाळ’ने वारंवार पाठपुरावा केला आहे तर याची खळद ग्रामपंचायतीने तत्काळ दखल घेत संबंधित विभागास लेखी तक्रार करीत संबंधित ठेकेदार बदलण्याची मागणी मंगळवारी (ता. ९) केली होती. या तक्रारीनुसार संबंधित विभागाने या सूचना केल्याची माहिती मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे शाखा अभियंता प्रशांत पवार यांनी दिली. तर याबाबत याबाबत माहिती कार्यकारी अभियंता यांनाही सादर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पत्रानुसार सद्यःस्थितीमध्ये ० ते २०० मी. या लांबीतील MPM चे काम तसेच उर्वरित लांबीतील कार्पेटचे काम बऱ्याच दिवसांपासून आपणाकडून प्रलंबित आहे. आपणास वारंवार तोंडी सूचना देऊनही अद्यापपर्यंत आपण काम सुरू केलेले नाही. या कामावर आपणाकडून योग्य ती गती न राखल्याने या रस्त्यावरून जाणाऱ्या ग्रामस्थांना अपूर्ण अवस्थेतील कामामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. तरी या बाबींचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून आपल्या कामावर आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्र सामग्री वाढवावी व कामाची योग्य गती राखावी व काम गुणवत्ता पुर्वक होईल याची दक्षता घ्यावी. या कामावर ८ दिवसांच्या आत प्रगती न दिसल्यास नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच करारनाम्यातील सर्वसाधारण अटी व शर्ती नुसार उर्वरित काम आपणास दिलेल्या मुदतवाढीमध्ये कसे पूर्ण करणार या बाबतचा नियोजनाचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
