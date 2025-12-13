खळदमधील पालकांचा विरोध उफाळला
खळद, ता. १३ : येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक संदीप लव्हे यांची तहसीलदार पुरंदर यांनी निवडणूक कामासाठी म्हणून नेमणूक करीत त्यांना तत्काळ रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शाळेतील सर्व पालकांनी याला तीव्र विरोध करीत या शिक्षकाची निवडणूक कामासाठीची नेमणूक रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.
खळद (ता. पुरंदर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष चेतन कामथे काही पालकांच्या समवेत तहसीलदार पुरंदर यांची भेट घेऊन ही नेमणूक रद्द करण्याची विनंती केली; मात्र तहसीलदारांनी संबंधित नेमणूक रद्द करणे शक्य नसल्याचे सांगत पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देऊ असे सांगितले. यामुळे पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून पालक आक्रमक झाले आहेत, याबाबत सर्व पालकांनी एकत्रित येत तहसीलदारांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये योग्य तोडगा निघाला नाही तर ‘शाळेला टाळे ठोकण्या’चाही इशारा सर्व पालकांच्या वतीने पालक चेतन कामथे, प्रिया कामथे, सारिका राऊत यांनी दिला आहे. तर याबाबत पालकांनी गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख यांनाही आपल्या स्तरावर प्रयत्न करावेत अशी विनंती केली आहे.
एकमेव शाळा तरी...
खळद येथे असणारी जिल्हा परिषद शाळा ही ‘पीएम श्री योजने’ अंतर्गत पुरंदर तालुक्यातून एकमेव निवड झालेली शाळा असून शाळेच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. अशा परिस्थितीतही पहिली ते चौथीपर्यंत जवळपास ४४ विद्यार्थी या शाळेमध्ये शिक्षण घेत असून या शिक्षकांची दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच येथे नेमणूक झाली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीबाबत पालक समाधानी असताना अशी नेमणूक झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत पालकांना चिंता वाटत असल्याने आम्हाला पर्यायी शिक्षक नको, संबंधित शिक्षकच आम्हाला पाहिजेत, अशी भूमिका पालकांनी घेतली आहे.
आमच्या शिक्षकांची यापूर्वीही लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अशाच पद्धतीने निवडणूक कामासाठी नेमणूक केली होती. ही नेमणूक अमर्यादित कालावधीसाठी असते, पूर्वी ते ज्या शाळेत शिक्षक होते तेथील पटसंख्या अगदी दहा-बारा होती; परंतु आता येथील पटसंख्या ही अधिक आहे आणि सातत्याने एकाच व्यक्तीची नेमणूक करणे चुकीचे असून शासनाने इतर कोणाचीही नेमणूक करावी. आमच्या गावचा शिक्षक गावातच राहिला पाहिजे. त्यांनी शैक्षणिक काम सोडून इतर काम करू नये ही आमची इच्छा आहे.
- चेतन कामथे, अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती
