चिल्हावळी शाळेचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
खळद, ता. ९ : निळुंज (ता. पुरंदर) चिल्हावळी वस्तीवरील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील वार्षिक स्नेहसंमेलन शेतकरी गीत, शिवाजी महाराजांचा पोवाडा, देशभक्तिपर गीत, लावणी, समाज प्रबोधन गीते इत्यादींच्या सादरीकरणाने उत्साहात पार पडले.
यावेळी सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी हाच खरा राष्ट्राचा आधार या उक्तीप्रमाणे माजी विद्यार्थी संघ यांनी ९० हजार रुपये लोक वर्गणी जमा करून शाळेची रंगरंगोटी, पेव्हिंग ब्लॉक, शाळेच्या नावाचा बोर्ड, वृक्षारोपण आदी उपक्रम राबविले. तर पंचायत समिती सदस्य माऊली यादव यांनी शाळेसाठी कायमस्वरूपी स्टेज बांधण्यासाठी २५ हजार रुपयांची देणगी दिली. तर यावेळी ६२ हजार रुपयांची देणगीही जमा झाली.
यावेळी राजकीय पदाधिकारी, शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर, पत्रकार, माजी विद्यार्थी, पालक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रकाश जगताप यांनी केले. तर आभार वर्षा जगताप यांनी मानले.