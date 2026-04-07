शिवरीत यमाईला लागली हळद
खळद, ता. ७ : अखंड महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी, आदिशक्ती शिवरी (ता.पुरंदर) निवासिनी स्वयंभू यमाई देवीच्या वार्षिक उत्सवाला मंगळवारी (ता.७) पंचमीपासून सुरुवात झाली. यावेळी देवीचे पुजारी, मानकरी महिला, ग्रामस्थ,भाविकांच्या उपस्थितीत देवीला उत्साहात हळद लावण्यात आली. या विधीचे पौरोहित्य विशाल महाराज पोरे, गिरीधर पोरे, योगेश बनकर,कांतानाना जगताप आणि सेवेकरी सहकाऱ्यांनी केले.
देवीची काकडा आरती, सालंकृत महापूजा करून मंदिर पहाटे पाच वाजल्यापासून दर्शनासाठी खुले करण्यात आले.यावेळी शिवरी सह खळद,वाळुंज,निळुंज,तक्रारवाडी, शिंदेवाडी, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण सह पुरंदर तालुका, पुणे जिल्ह्यातील भाविकांनी दर्शनासाठी आणि देवीला हळद लावण्यासाठी गर्दी केली होती. यावेळी मानकरी पुजारी महिला कल्याणी पोरे,
अनुराधा पोरे,शुभांगी पोरे,आरती पोरे,उर्मिला पोरे,मिराबाई बनकर,वैशाली जगताप,सुरेखा पोरे,सुवर्णा पोरे,सविता कामथे,देवस्थान ट्रस्टच्या सदस्या अश्विनी क्षीरसागर,जयश्री लिंभोरे यांच्यासह असंख्य महिला उपस्थित होत्या.तर देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी उपस्थित होते
