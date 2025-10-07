वेदांत धोंडवड पिंपरीतून बेपत्ता
पुणे

कडूस, ता. ७ : नेहरूनगर, पिंपरी येथून वेदांत राहुल धोंडवड (वय १७) हा अल्पवयीन मुलगा गेल्या १० दिवसांपासून गायब आहे. वेदांत हा बारावीत शिकत आहे. तो मंगळवारपासून (ता. ३०) घरी आला नसल्याने त्याचे वडील राहुल धोंडवड यांनी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात वेदांत हरवला असल्याची तक्रार दिली आहे. वेदांत याची उंची पाच फूट आठ इंच, नाक सरळ, अंगात काळ्या रंगाचा टी शर्ट, काळ्या रंगाची पॅन्ट, रंग काळासावळा, उजव्या डोळ्याजवळ डाग, हातात चांदीचे कडे असा पेहराव आहे. वेदांत बद्दल कोणाला माहिती मिळाल्यास ८७८८४९३३७६ किंवा ८१४९००१७१० या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

