कडूस- चास रस्त्याची दुरवस्था
कडूस, ता. १२ ः खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील दुर्गम व आदिवासी बहुल रहिवासी भाग चाकण- म्हाळुंगे औद्योगिक परिसराला जोडणाऱ्या कडूस- चास- किवळे या नऊ किलोमीटर अंतराच्या तालुक्यातील मुख्य रस्त्याची खड्ड्यांमुळे अक्षरशः चाळण झाली आहे.
कडूस ते किवळे या साडेपाच किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून २० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याच पद्धतीने कडूस ते चास साडेतीन किलोमीटर रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी प्राधिकरणाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील नागरिक व कामगार वर्गाने केली आहे.
चाकण व महाळुंगे औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांमध्ये तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातून कामाला जाणाऱ्या तरुण व महिला कामगारांसाठी चास- कडूस- किवळे- आंबेठाण हा प्रमुख जिल्हा मार्ग सोयीचा व जवळचा मार्ग आहे. पश्चिम पट्ट्यातील मुंबईकर रहिवासी तळेगाव मार्गे मुंबईला ये- जा करण्यासाठी सुद्धा याच रस्त्याचा वापर करतात. गेल्या काही वर्षांपासून या रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, या नऊ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याची खड्ड्यांमुळे अक्षरशः वाट लागली आहे.
दोन वर्षापूर्वी दोन कोटी १३ लाख रुपये खर्चून रस्त्याला डांबर फासले होते. मात्र, ते एक महिना सुद्धा टिकले नाही. एक महिन्याच्या आतच अनेक ठिकाणी रस्त्यावरील डांबराचा मुलामा गायब झाला. साइडपट्ट्यांचे तर कामच झाले नव्हते. गेल्या दोन वर्षात रस्त्याची आणखी दुरवस्था वाढली आहे. अनेक ठिकाणी साइडपट्ट्या एक ते दीड फुटाने खाली गेल्या आहेत. रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता हेच शोधावे लागत आहे. खड्ड्यांमुळे दररोज लहान- मोठे अपघात घडत आहेत. खड्डे चुकविताना वाहनचालकांची चांगलीच त्रेधातिरपीट उडत आहे. खड्ड्यांचा अडथळा पार करीत सुस्थितीत रस्त्यावरून वाहन चालवणे अत्यंत जिकरीचे झाले आहे.
तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील दुर्गम व आदिवासी बहुल भागाला चाकण व म्हाळुंगे परिसरातील औद्योगिक वसाहतीला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण करावे, अशी मागणी कडूसच्या सरपंच हेमलता खळदकर, उपसरपंच अरुण शिंदे, रानमळ्याचे सरपंच प्रमोद शिंदे, राजगुरुनगर सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष व वेताळे गावचे दिनेश ओसवाल यांच्यासह पश्चिम पट्ट्यातील नागरिक व एमआयडीसीतील महिला व तरुण कामगार वर्गाने केली आहे.
